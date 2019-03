Communistische jongeren demonstreren in Tilburg

Juist Tilburg

Het CJB koos ervoor om te demonstreren in Tilburg omdat het een arbeidersstad is. “De textielindustrie was hier heel groot en dat heeft altijd sociale strijd met zich meegebracht. Veel mensen moesten, ondanks het werk dat ze deden, toch in armoede leven. Vandaag de dag is dat niet veel anders”, zegt Caetano Antunes, voorzitter van CJB Brabant.