Competitie voor korte films op Tilburgs Film Festival

D66: ‘Minister Grapper­haus moet meer doen voor Johan van Laarhoven’

7:00 TILBURG - D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meer moet doen om Tilburger Johan van Laarhoven en zijn Thaise vrouw naar Nederland te halen. In een reactie op het kritische rapport van De Nationale Ombudsman maakte Grapperhaus gisteren in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar dat hij vooralsnog niet in actie komt.