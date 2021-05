Compleet Koningsoord weer beetje dichterbij met start bouw Abdijkwartier

In het deelplan komen 68 appartementen en 5 eengezinswoningen. Dols, dorpswethouder Berkel-Enschot: “Hiermee starten we het laatste project van deelgebied 6A in Koningsoord. Een mooi moment voor de toekomstige bewoners en weer een stap dichterbij de voltooiing van de omgeving van het nieuwe centrum van Berkel-Enschot.”

Het plakken van de sticker met de tekst ‘start bouw in mei’ was de aftrap van de daadwerkelijke bouw. In de afgelopen weken zijn er al voorbereidende werkzaamheden geweest. De bronnen voor de levering van warmte en koeling van de appartementen zijn al in april aangebracht en sinds een week is de aannemer bezig met de funderingspalen. Als alles volgens plan verloopt, zal het project in de tweede helft van 2022 opgeleverd worden.