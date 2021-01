Complimenten van burgemeester aan jong en oud in Tilburg, ook ETZ is dik tevreden

TILBURG - Een speeltoestel ging in het Ypelaerpark in vlammen op. Het rolluik van een kiosk bij het NS-station werd opgeblazen. Maar dat was het dan wel zo'n beetje met rottigheid in de Tilburgse nieuwjaarsnacht.

,,Burgemeester Weterings maakt complimenten aan jong en oud en de hulpdiensten in het bijzonder", laat zijn woordvoerster op de vroege ochtend van 1 januari dan ook weten. ,,In vergelijking met andere steden hebben we een rustige nieuwjaarsnacht gehad. Nu heeft Tilburg ook geen traditie met ongeregeldheden van oud op nieuw.”

Op de Heuvel kwamen plukjes Tilburgers - van internationale snit - samen. Ze werden getrakteerd op een spontane show van de Poolse vuurkunstenares Aga.

Ook in de omliggende dorpen waren weinig wanklanken op te tekenen. Er ging ondanks het verbod wel heel wat vuurwerk de lucht in.

Rustig op ETZ

Op de spoedeisende hulp van ETZ Elisabeth bleef het de hele nacht ook rustig. ,,Veel rustiger in elk geval dan voorgaande jaren", meldt de woordvoerder. ,,Het was te vergelijken met een gemiddelde weekendnacht in pre-coronatijd.”

Twee vuurwerkslachtoffers konden na behandeling van hun lichte verwondingen weer naar huis. Verder meldden zich 10 personen van boven de 18 met 'alcoholgerelateerde klachten'. Ook twee tieners bleken te veel gedronken te hebben.

,,Het is ons al met al reuze meegevallen. Wat ons betreft is zo'n nieuwjaarsnacht dan ook voor herhaling vatbaar.”

Brandweer

De brandweer Midden en West Brabant maakt melding van een 'drukke jaarwisseling’ met 204 uitrukken, maar die deden zich vooral in het westen van het werkgebied voor. ‘Meest in het oog springende incidenten vonden plaats in Oosterhout, Dussen, Rijswijk, Gilze, Roosendaal, Etten-Leur, Breda, Zevenbergen en Oudenbosch', aldus de brandweer.