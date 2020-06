Complimenten voor ontwerp Wolstad, nieuwste loot Piushaven: ‘Heel stoer gebouw’

Het zijn er weinig: de harde noten die er nog zijn te kraken over de Wolstad. Of er geen warmere kleur mogelijk is?



In de ogen van de Tilburgse omgevingscommissie is de nieuwste toevoeging aan de haven vooral een aanwinst.



Aan de haven verrijst een complex met een twintigtal exclusieve appartementen. ,,Prachtige ontwikkeling, een heel fraai geheel dat op een industriële manier inspeelt op de identiteit van de Piushaven", zegt commissielid Hettie Peterse. ,,Complimenten."