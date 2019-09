Compromis in raad: Tilburg tornt niet aan ambitie stadshart

Tilburger (24) in zorgwekken­de toestand in het ziekenhuis na mishande­ling in Helmond

19:21 HELMOND - Een 24-jarige man uit Tilburg ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Helmond. De politie hield een 19-jarige man uit Geldrop en een 46-jarige man uit Veghel aan en is op zoek naar getuigen.