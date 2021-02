Compromis voor lelijkste plek van Oisterwijk: volume omlaag langs de Baerdijk

Raad in Oisterwijk wil snelle sloop van kartonnage­fa­briek: ‘En na de zomer zicht op plan’

30 juli OISTERWIJK - De verpauperde kartonnagefabriek langs de Baerdijk in Oisterwijk moet snel gesloopt worden. In het derde kwartaal van het jaar dienen burgemeester en wethouders bovendien duidelijk te maken wat daarna ter plekke aan nieuwbouw mogelijk is. Die boodschap gaf de gemeenteraad van Oisterwijk donderdagavond af.