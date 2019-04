Conclusie na ontspoord Halloweenfeest: toezicht en toegangsbeleid Stappegoor moeten beter

Hilver­stroom ziet energie­fonds in Hilvaren­beek niet zitten, ‘Heffing gaat ten koste van draagvlak’

16:35 HILVARENBEEK - Initiatiefnemers van zonneparken in Hilvarenbeek moeten jaarlijks 5.000 euro per hectare storten in een nog op te richten energiefonds. Het geld in dat fonds wil het Beekse college gebruiken voor lokale duurzaamheidsprojecten. Dat staat in een aanvullende nota bij de nieuwe Visie Grootschalige Opwek (VGO), maar niet iedereen is enthousiast over dat plan.