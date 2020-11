Conflict in woning in Tilburg: drie aanhoudingen

Beroerte van haar moeder inspireert Lieke Anna uit Tilburg voor In­sta-se­rie: ‘Dit kan ook jongeren overkomen’

30 oktober TILBURG - Op het moment dat haar moeder vier maanden geleden een hersenbloeding kreeg, stond de wereld even stil voor Lieke Anna. De Tilburgse kunstenares vond de kracht dat vreselijke nieuws om te zetten in hulp voor anderen. Ze maakt een fotoserie over de gevolgen van haar moeders beroerte, in de hoop dat hersenaandoeningen meer aandacht krijgen.