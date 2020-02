Connie reed tóch haar eigen Opstoet in Kruikenstad, ‘Ik ben geen mooi-weer-carnavaller’

Het is zondagmiddag en de Piushaven, al jaren het startpunt van d’n Opstoet, is vrijwel uitgestorven. De regen klettert op de bestrating en de wind deelt gemene stoten uit. Ver voorover gebogen over zijn stuur probeert een fietser met een groen-oranje sjaal om zijn schouders zich er doorheen te trappen. Dan kijkt hij verbaasd op. Daar over de verlaten kade van de Piushaven komt een treintje aangereden. Uit een luidspreker klinkt de dancehit ‘I like to move it, move it’. Achterin het treintje heeft de enige passagier het grootste plezier. Want wie dacht dat de optocht zondag was afgelast, die kent Connie van Kerkoerle nog niet.