Conservatorium Tilburg is voortaan de tempel van de euphonium

TILBURG - Dat de Fontys Academy of Music and Performing Arts in Tilburg een euphonium-speler als docent krijgt, is nèt geen landelijke primeur. Het bespelen van deze tuba-variant wordt op het Amsterdamse conservatorium immers al. Maar het is nog steeds een aanzienlijke verrijking van de euphonium-cultuur in Nederland, die volgens liefhebbers veel te weinig bespelers telt..