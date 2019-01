Consulent moet jonge Hilvarenbeekse mantelzorgers de weg wijzen in zorgdoolhof

Om deze jongeren te ondersteunen wil Hilvarenbeek voor 8 uur per week een mantelzorgconsulent aanstellen. De ondersteuning kan naast het wegwijs maken in het zorgdoolhof ook bestaan uit hulp bij de administratieve rompslomp waarmee de jonge mantelzorgers steeds weer te maken krijgen. In sommige gevallen kan er ook huishoudelijke ondersteuning worden gegeven, zodat de hulp van de mantelzorger niet ten koste gaat van zijn of haar huiswerk of studie. Het college wil structureel 20.000 euro uittrekken voor de aanstelling van de consulent. Een ingangsdatum is er nog niet.