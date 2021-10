Consultatiebureau Loon op Zand niet naar De Wetering: ruimte nodig voor andere partijen

LOON OP ZAND - Het kerkdorp Loon op Zand houdt zijn consultatiebureau, maar het bureau krijgt geen plek in De Wetering als dat straks is gerenoveerd. Het consultatiebureau had teveel eisen waaraan de gemeente niet kan voldoen, zegt wethouder Jan Brekelmans.

Het consultatiebureau in Loon op Zand is een paar keer per week open. Dat is te weinig, zegt Brekelmans. ,,Voor drie dagdelen in de week moesten we te veel ruimte opofferen. Het consultatiebureau heeft een ruimte nodig met vaste indeling, bureaus etcetera. De ruimte kan dan niet met andere partijen worden gedeeld.”

Veel animo

Loon op Zand moet goed naar de verdeling van de ruimtes kijken want de animo voor een plek in de nieuwe Wetering is groot. ,,Op dit moment zijn we in gesprek met 43 organisaties en verenigingen.”

Voor het consultatiebureau wordt een andere locatie in Loon op Zand gezocht. Het bureau zit nu nog in het Wit Gele Kruis gebouw in De Doelen, maar dat is voor de langere termijn niet meer geschikt. ,,Het consultatiebureau zit daar straks nog alleen en dan is het pand veel te groot.”

De renovatie van De Wetering en de naastgelegen sporthal staat op de planning voor volgend jaar.