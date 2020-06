ContourdeTwern verrast wethouder Dols met bezuiniging op beheer wijkcentra

Kalasjnik­ov bij schietpar­tij maakt de ernst van de situatie in Tilburg duidelijk: ‘Dit lijkt een waarschu­wing’

8 juni TILBURG - Het lijkt er sterk op dat criminelen in de Tilburgse onderwereld ruzie met elkaar hebben. Dat nu een pand beschoten is met een kalasjnikov is hoogst uitzonderlijk in Tilburg. ,,Het geeft de ernst van de situatie aan”, aldus de politie. ,,Dit kennen we uit Amsterdam.” Er is een speciaal rechercheteam op de zaak gezet.