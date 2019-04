Contra-expertise hoogleraar: Oirschots raadslid Daenen ’onterecht beschadigd’

video Met extra handen verhelpt Rebirth in Haaren tegenslag van kapot gewaaide festival­tent

13:41 HAAREN - Met een hoop extra vrijwilligers gaat Rebirth in Haaren de tegenslag van een kapot gewaaide grote festivaltent te lijf. Anderhalve dag tijdverlies heeft de organisator van het driedaagse festival opgelopen. Toch is er een geluk bij een ongeluk. ,,Er is niemand gewond geraakt, we hebben geen financiële strop en het programma gaat volgens planning door", zegt mede-organisator Tom van Sprang uit Haaren.