Corin Denis krijgt in hoger beroep drie jaar cel

DEN BOSCH/TILBURG - Tilburger Corin Denis is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het gerechthof in Den Bosch vindt dat er genoeg bewijs is dat Denis deel uit maakte van een criminele organisatie die synthetische drugs maakt, maar ziet hem niet als één van die leiders.

Om die reden valt de straf voor Denis lager uit dan de 4,5 jaar cel die justitie had geëist. Bij de rechtbank in Den Bosch werd de 39-jarige Denis vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tilburger Denis verwierf landelijke bekendheid doordat hij een prominente rol speelt in het boek ‘De Achterkant van Nederland', waarin schrijvers Jan Tromp en Pieter Tops de schijnwerpers zetten op de omvangrijke drugsindustrie in Brabant. Denis vertelt in het boek dat hij vanuit de Tilburgse volksbuurt Broekhoven miljoenen euro's vergaarde met wietteelt. Hij werd daar ook voor veroordeeld, maar na zijn vrijlating dook hij opnieuw het criminele milieu in. Hij werd ook president van het Tilburgse chapter van motorclub No Surrender.

Afgeluisterd bij Party King

Denis was een van de velen die door de politie gesignaleerd werden bij het cateringbedrijfje Party King in Best, dat volgens justitie een dekmantel was voor Brabantse drugscriminelen. De politie luisterde vele duizenden gesprekken af in de Party King, waarna op 4 april 2016 een massale politie-actie volgde. Op de geluidsbanden van de politie was ook te horen dat Denis een rol had bij het produceren van synthetische drugs, zo oordeelt het gerechtshof. Maar anders dan justitie denkt kan uit die gesprekken niet worden afgeleid dat Denis een leiddinggevende rol speelde bij het opzetten van nieuwe drugslaboratoria en wietplantages.