Corné van Gestel rijdt stad en land af voor alle boodschappen én een praatje

‘Hee Wies, hee Corné, kom binnen’. De wekelijks begroeting aan de voordeur van het appartement van verzorgingscentrum De Clossenborch in Hilvarenbeek is hartelijk. Corné van Gestel (36) brengt de boodschappen aan huis. Dat doet hij zo al zes jaar lang in de gehele gemeente Hilvarenbeek. Vrijwillig.

,,Wies en ik kennen elkaar ook van de bewonersraad van Amarant”, legt Corné uit. Wies Roovers (55) is slecht ter been en heeft zo haar beperkingen. Zij is blij met Boodschappenservice de 6 kernen. Zodra de reclameblaadjes binnen vallen kan Corné rekenen op een telefoontje van Wies. ,,Ik zeg niet: zet daar maar neer en houdoe. Nee, wij kletsen altijd nog even.”

‘Pak zelf maar een glaasje’

En dáár doet Wies het ook voor. Mensen zitten verlegen om een praatje. De behoefte aan het sociale contact is wederzijds. Corné is vaak kind aan huis: ‘neem zelf maar glaasje drinken uit de koelkast en pak er mar un kuukske bij.’ Zo bouwt Corné een band op met zijn klanten, die variëren in de leeftijd tussen de 50 en 90 jaar.

De Diessense Corné kwam op de wereld met een zuurstoftekort waardoor hij wel zelfstandig woont, maar met enige begeleiding. Hij is magazijnmedewerker bij een online webshop in Bladel. Het vrijwilligerswerk in Hilvarenbeek is zijn grote passie.

,,Toen ik nog thuis woonde deed ik samen met mijn moeder boodschappen. Gezellig er even tussenuit en een praatje maken. Corné ging uit huis en het werd anders. Hij miste de boodschappenuurtjes. De poging om zelf een boodschappendienst op te zetten mislukte eerst, maar met behulp van zijn begeleider van Amarant lukte het hem toch om Boodschappenservice de 6 kernen van de grond te krijgen.

Corné, op pad in professionele outfit met logo, vraagt een summiere vergoeding van 19 cent per kilometer. ,,De supermarkt brengt ook de boodschappen thuis”, weet hij, ,,maar dan moet je via de computer bestellen en daar kunnen de meeste ouderen niet mee overweg. Mij hoeven ze maar te bellen. Ik rijd van supermarkt tot bouwmarkt van groenteboer tot slager.”