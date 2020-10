Corona-arts ETZ: ‘Aantal coronapatiënten stijgt snel in onze ziekenhuizen, we moeten nieuwe ramp voorkomen’

TILBURG - De komende dagen worden ‘echt krap’, zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij zegt maandagavond in Op1 (NPO 1) zich zorgen te maken over het snel oplopende aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen. ,,Als het zo doorgaat wordt de reguliere zorg straks weer opgeschort. Ik durf daarvoor mijn hand in het vuur te steken.”

In het programma Op1 stelt de corona-arts dat het stijgende aantal coronapatiënten, dat nu in ziekenhuizen ligt en op ic's belandt, reden tot zorg is. ,,We hebben nu al in onze ziekenhuizen 125 coronapatiënten opgenomen. En dat is echt al veel, omdat het aantal met de dagen toeneemt.”

Verschil met eerste golf

Volgens de corona-arts is er nu een verschil met de eerste golf in maart. De reguliere zorg maakte toen deels plaats voor coronapatiënten, maar loopt nu nog normaal door. ,,Dus we hebben op dit moment niet de capaciteit die we toen hadden.”

Of er een kans is dat de reguliere zorg toch weer wordt opgeschort als het aantal besmettingen in deze mate oploopt? ,,Als we nu niet een enorme kentering krijgen, dan gaat dat gebeuren. Ik durf daarvoor bijna mijn hand in het vuur te steken.”

Verspreiding

De maatregelen die nu worden genomen, noemt de arts toereikend, mits ‘men zich daaraan houdt’. ,,Het overgrote deel heeft zich goed gehouden aan de maatregelen, maar er zijn groepen die dat niet doen, waardoor het virus snel verspreidt. Denk aan verspreiding in de privésfeer en illegale huisfeesten van jongeren.”

Quote Ik hoop dat we de komende tijd gaan zien dat de maatrege­len helpen, anders puilen de ziekenhui­zen straks opnieuw uit. Jean-Luc Murk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Murk voorspelt in het programma ‘een regelrechte ramp’ als de bereidheid van mensen om zich aan maatregelen te houden nu afneemt. ,,Het kabinet kan wel steeds met nieuwe plannen komen, maar op een gegeven moment ben je uitgedacht. Ik hoop dat we de komende dagen en weken gaan zien dat ze hebben geholpen, anders puilen de ziekenhuizen straks opnieuw uit.”

In het programma zegt Murk over drukbezochte kerkdiensten: ,,Het voelt als een klap in het gezicht, niet solidair. Ik ben er zelfs een beetje kwaad over.” Bekijk de video hieronder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Forse stijging Ook vandaag steeg het aantal besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal van 4.581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Dat is meer dan de 4007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. In Brabant werden 606 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat is overleden aan Covid-19 is met zeven toegenomen. Dat betekent niet per definitie dat zij het afgelopen etmaal zijn overleden. Deze gegevens komen soms met wat vertraging binnen bij het RIVM. Zondag nam het aantal sterfgevallen met vijf toe.