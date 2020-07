Corona-broekriem Tilburgse horeca ietsje losser: 'Dansen, maar dan aan tafel'

De versoepeling werpt lang niet overal vruchten af. Neem Sam van Nieuwamerongen, eigenaar van de naast elkaar gelegen horecazaken 't Elfde Gebod, Gin Fizz en The Cat's Back.



In de eerste zaak mogen sinds gisteren zestig mensen binnen, in de andere twee respectievelijk twaalf en veertien. ,,Die zaken zijn gewoon te klein om anderhalve meter afstand te houden.”



Anderzijds prijst Van Nieuwamerongen zich nog gelukkig: hij mocht de Oranjestraat als terras gebruiken en kreeg aan de Paleisring een reep extra voor stoelen. ,,En onze doelgroep kan niet zoveel. Niet weg, niet naar de festivals, dus dan komen ze op het terras chillen.”



Laatst nog brak de horecaman zich het hoofd over de vraag waarom er zoveel mensen op het terras zaten, terwijl het de jaren ervoor altijd een uiterst tam weekend was. ,,Dat was normaal het weekend van Best Kept Secret."