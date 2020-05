Corona, een lovestory: Tilburg als filmdecor, ‘Ik liep door de lege stad toen ik op het idee kwam’

Het verhaal is zo oud als de wereld: de liefde. Op filmgebied is de setting fonkelnieuw. ,,Een feelgoodfilm in de nieuwe realiteit", vertelt Bart Willemsen.



,,Twee buurtgenoten die samen een wandeling maken door de stad. Ondertussen bloeit er wat op. Ze komen de hele film niet dichter bij elkaar dan anderhalve meter." Hij lacht. ,,In een romantische film kun je dan bepaalde dingen al uitsluiten.”



Zeven jaar geleden maakte de Tilburger nog met liefde een amateurfilm in de Spoorzone, afgelopen dagen schoot de filmproducer de eerste Nederlandse corona-lovestory op Tilburgse bodem. Er is niks amateuristisch meer aan: de film is voor Pathé Thuis. ,,De cirkel is rond."