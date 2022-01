Corona-geschiedschrijving door de lens van een fototoestel: ‘Het is amper bij te houden’

‘Elk boek komt een keer tot een einde.’ Dat schreef fotograaf Chris Oomes september vorig jaar bij zijn zevende tijdsdocument ‘Corona in Tilburg’. Het is een reeks waarin hij voor het nageslacht dit rare tijdsgewricht onder de loep neemt. ,,De anderhalve meter werd als laatste regel losgelaten, het leek op zijn einde te lopen.”



Maar zoals iedereen weet: de waarheid is vele malen weerbarstiger. Oomes werkt inmiddels toe naar het negende deel voor de geschiedschrijvings-website van het Tilburgse Stadsmuseum. Ieder deel bestaat uit een historisch overzicht van wat er gebeurde plus 20 tot 30 foto’s. ,,En dat is slechts een fractie van de foto’s die ik in totaal heb gemaakt, het is amper bij te houden”, zegt de voormalige stadsfotograaf van Tilburg.