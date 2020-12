Corona is ramp voor Sing-Song zangers van Vincentius: ‘Ze zijn dubbel beperkt’

In deze tijd waarin koren zich stil houden, en koorzangers hun sopraan of basstem alleen laten klinken in de beslotenheid van de badkamer of het eigen huis, gedenken Gemma Nijholt - van Hameren en Wim Verbunt, zonder hun koorleden en zonder de acht trouwe koorvrijwillligers, het 45-jarig bestaan van de Sing-Song Zangers: het koor van Vincentius/ASVZ in Udenhout, dat zij al meer dan 40 jaar begeleiden. Zij begeleidt het koor op de piano en hij is de dirigent. De Sint Gregorius Vereniging, de Nederlandse vereniging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk, reikte hen onlangs de eremedaille in goud uit vanwege hun jarenlange inzet.

Koortje!

,,De leefgroepen gaan nu als ‘familie’, in hun eigen bubbel, samen naar dezelfde activiteitenbegeleiding, maar hun eigen ‘werk’ en hun eigen koor is nu even van de baan. Als ik ze in het dorp tegenkom, roepen ze keihard over straat ‘Koortje!’ En ze zijn zo zorgzaam voor elkaar, er is bijna nooit trammelant in ons koor", zegt Gemma Nijholt, die in 1971 op de Jozef en Maria school van Vincentius, toen nog een schoolinternaat voor ‘Mongooltjes’, als leerkracht kwam werken.

Quote Sing-Son ontwikkel­de zich van kerkkoor tot een ‘blije’ zanggroep, met een repetoire van ‘Heb je even voor mij?’ van Frans Bauer, tot ‘Hoedje van Papier

,,Wij zijn als echt kerkkoor begonnen, met iedere maand een viering. Dat was de tijd van Rector Merkx, jarenlang zielzorger op Vincentius. We gingen drie keer op bedevaart met het koor naar Maria in Lourdes, en om de twee jaar naar de Maria van Scherpenheuvel. In onze hoogtijdagen hadden we 60 koorleden, en zaten we iedere dinsdagavond met z’n allen te repeteren in het Kelderke op het terrein van Vincentius", zegt Wim Verbunt. Hij begon in 1978 als ontspanningsleider en ontpopte zich tot organisator pur sang.

Het koor ontwikkelde zich tot een, in de woorden van Gemma Nijholt, ‘blije’ zanggroep, die ‘Heb je even voor mij?’ van Frans Bauer, maar ook ‘Hoedje van Papier’ zingt, op bezoek gaat bij de ouderen van de zorgcentrum De Eikelaar, maar ook bij de kinderen van de peuterspeelzaal. Het kerkelijke repertoire blijft ook gezongen worden, nu met pastor Theo Bos.

Dubbel-cd

Ook nu nog gaan de Sing-Songzangers, die ter gelegenheid van hun 45-jarig bestaan een dubbel-cd uitbrachten, op uitnodiging zingen. ,,Maar wel iedereen moet mee kunnen, en dat is met enkele rolstoel afhankelijke mensen in ons midden, niet altijd gemakkelijk", zegt Wim Verbunt. Beide kunnen hun koor nog lang niet missen. Gemma Nijholt: ,,Voor mij is het vreugde, een deel van mijn leven. Mijn kinderen mopperden wel eens dat Vincentius altijd voorging.”