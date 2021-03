Corona legt biologische tuinderij De Es in Haaren geen windeieren: ‘omzet alleen maar toegenomen’

,,Door corona is de omzet in onze winkel met zo’n 30 tot 40 procent toegenomen”, zegt Bart Pijnenburg (57) die samen met zijn partner Daniëlla de Winter (56) Tuinderij De Es runt. ,,We hadden de stijgende lijn al te pakken, maar door de extra omzet kunnen we de verbouwing van onze winkel nu makkelijker doen.” Het winkeloppervlak is bijna verviervoudigd: van zo’n 25 naar circa 90 vierkante meter. Ze verkopen er door henzelf gekweekte groenten en fruit, aangevuld met zogenaamde droogwaren zoals pasta, jam en andere kruideniersartikelen.