Corona of niet, politie blijft jagen op zware boeven

Woordvoerster Pierre-Ine Mattheussens zegt dat de eenheid gewoon haar werk blijft doen. ,,Als we bijvoorbeeld een melding krijgen van een inbraak, verkrachting of geweldsdelict, dan gaan we meteen rijden. We laten niemand lopen die een misdrijf heeft gepleegd. Ook de recherche blijft gewoon haar werk doen."

Het OM zegt dat dinsdag in de goeddeels gesloten rechtbank in Breda nog verdachten zijn voorgeleid: die van de overval zaterdag op de Aldi in Breda en die van een zwaar geweldsdelict eerder op de Haagdijk in Breda.

Wat de politie tijdelijk niet zal doen, is bijvoorbeeld een verdachte aanhouden van een minder ernstig vergrijp tegen wie al langer verdenkingen bestaan. Mattheussens: ,,Zo'n zaak laten we nu liggen. Die verdachte komt later aan de beurt. We proberen gezondheidsrisico's te vermijden door minder aanhoudingen te doen. Aan zieke politiemensen hebben burgers ook niks."

'We voeren alle taken gewoon uit’

Om risico's verder in te dammen moeten politiemensen zich tijdens hun werk houden aan de algemene hygiëne-adviezen omtrent corona. ,,Dat wil zeggen afstand houden, contact vermijden en handen wassen. Daarom houden wijkagenten geen spreekuur meer en communiceren we zo veel telefonisch en online met burgers, ook voor het doen van aangiftes. Collega's die thuis kunnen werken, doen dat. Maar we voeren alle taken gewoon uit zoals de noodhulp."

Als agenten na een melding toch iemand moeten aanhouden en dus aanraken, fouilleren of in bedwang houden - ook als de persoon een verdacht hoestje heeft - hebben ze volgens Mattheussens de beschikking over algemene beschermingsmiddelen: handschoenen, veiligheidsbrillen en mondkapjes. ,,We kunnen onze mensen nou eenmaal niet in maanpakken op pad sturen. En ja, het politiewerk blijft doorgaan."

Voorzitter Maarten Brink van de politievakbond ACP in Zeeland-West-Brabant zegt dat er oprechte zorgen zijn bij leden over potentieel riskante lichamelijke contacten maar verzekert dat er geen sprake is van paniek: ,,Absoluut niet. We krijgen er vragen over, maar ik heb nog geen collega gehoord die zei: laat ze het maar uitzoeken." Mattheussens zijn evenmin zulke klachten bekend.

Volgens Brink zitten politiemensen anders in elkaar: ,,Waar een burger bij een incident een stapje terug doet, zijn wij gewend dan een stap vooruit te zetten. Burgers hebben ons nu hard nodig. Dat beseffen we.” Wel hoopt de vakbondsman dat mensen meewerken. ,,Maak nou geen burenruzies meer. Daar moeten we ook steeds naartoe. Doe dat nu niet en los zulke problemen alsjeblieft zelf op.”

Plunderingen

Met de mogelijkheid dat de corona-crisis zal uitlopen op ongeregeldheden en plunderingen, houden politiemensen zich niet dagelijks bezig. ,,Mattheussens: ,,Maar dat gebeurt wel in de crisisteams van de Veiligheidsregio’s. Daar worden allerlei scenario's opgesteld en steeds bekeken welke maatregelen dan nodig zijn."

Minder druk

Al met al heeft het virus een flinke impact op het politiewerk, maar zitten er ook 'voordelige’ kanten aan de zaak: Het is minder druk op straat en in het verkeer. En doordat het energie vretende toezicht op de horeca en de inzet bij voetbalwedstrijden is vervallen, speelt de politie personeelscapaciteit vrij.

Niet meer boeven vangen

Toch betekent dit niet dat al agenten nu ineens (meer) boeven kunnen gaan vangen, al was het alleen maar om de tijdelijke maatregel van het OM. Mattheussens: ,,Haha, zo makkelijk werkt dat bovendien niet. Maar we zetten wel mensen op andere plekken in. Er komen nu ook andere meldingen, zoals vorige week toen er onverwachts veel Belgen naar Zeeuws-Vlaanderen kwamen. Op zo'n piek moet je meteen inspelen.”

'Veel ogen in de wijk’

Een ander mogelijk voordeeltje voor de politie is volgens woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage dat veel mensen nu thuis zitten en dat het rustig is op straat: ,,Dat betekent dat er veel ogen in de wijk zijn en dat criminele activiteiten meteen opvallen.”