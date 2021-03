‘Corona-primeur’: GGD test wijkbewoners in omgebouwde stadsbus in Tilburg-Noord

‘Digitale makers’ in Tilburg verenigen zich en hebben al een clubhuis ook

29 maart TILBURG - Een eigen clubhuis waar je elkaar in een vriendschappelijke sfeer kunt aansteken met goede ideeën. Wie wil dat nou niet? Enkele Tilburgse bedrijven in de digitale dienstverlening in ieder geval wel. En ze kregen het voor elkaar ook, in Plan-t.