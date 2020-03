Corona raakt ook bouw; tijdelijk studentendorp gehalveerd

Coronaspu­ger Tilburg krijgt vier weken cel: ‘Ik spuugde op de grond!’

30 maart BREDA - Tilburger Nordin M. (36)heeft maandag van de politierechter in Breda vier weken cel gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij spuugde vrijdag naar een beveiligster van de Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg. ,,Alles is een probleem! Let op, corona, corona!’', riep hij daarbij.