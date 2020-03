Corona raakt Tilburgse hotels hard: ‘Misschien moeten we een speciaal arrangement maken voor Brabanders’

,,We hebben niet alleen met annuleringen te maken: er komen ook geen nieuwe overnachtingen binnen”, zegt hoteldirecteur Niek van den Broek.



Het is op dit moment vooral de zakelijke markt waar de pijn zit. Congressen en bijeenkomsten die niet doorgaan, internationale bedrijven die werknemers thuis houden. ,,Maar ook de gewone vakantiegangers denken er nu twee keer over na of ze überhaupt nog wel moeten reizen.”



Hoeveel procent overnachtingen ze mislopen? ,,Meer dan dertig procent, daar zitten we makkelijk boven”, aldus Van den Broek. ,,Maar het verandert per uur. Iedere branche die met groepen mensen werkt, zal het rustiger krijgen.”



Ondanks alles blijft ‘ie monter: ,,Misschien moeten we maar een arrangement voor Brabanders bedenken. Of neem eens lekker een hotel in eigen stad, we zijn met Leiden finalist ‘Beste Binnenstad’.”