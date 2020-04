Corona treft nu ook fraters van Tilburg: oud-overste Harrie van Geene een van drie slachtoffers

Harrie van Geene gaf van 1990 tot 2002 leiding aan de congregatie wereldwijd. Tot vorig jaar was hij overste van de communiteit van de fraters in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Hij overleed zondag in het ziekenhuis op 80-jarige leeftijd.

Ook de zusters van Liefde, net als de congregatie van de fraters in de negentiende eeuw te Tilburg gesticht door Joannes Zwijsen, zijn in het hart geraakt. Begin deze maand overleed Paule Keusters , die ook lange tijd aan het hoofd van haar congregatie had gestaan.

Zuster Paule was op dat moment het tiende slachtoffer bij de zusters, die in het moederhuis aan de Oude Dijk en het erachter gelegen woonzorgcentrum Mater Misericordiae hun oude dag doorbrengen.

Frater Harrie van Geene

Frater Harrie trad in bij de Fraters van Tilburg op 29 augustus 1957. Hij werd onderwijzer en gaf les op verschillende scholen. Intussen bleef hij met veel voldoening studeren en bekwaamde zich met name in Bijbelexegese. In zijn periode als algemene overste legde Harrie vele werkbezoeken af aan zijn medebroeders wereldwijd, en die internationale oriëntatie bleef.

Dat kwam onder andere tot uiting in zijn betrokkenheid bij CMC, ‘Mensen met een missie’. Hij begeleidde diverse congregaties in het bestuur en bij kapittels. Na zijn bestuursperiode groeide het aantal nevenfuncties, met name op het gebied van spiritualiteit.

Volledig scherm Frater Harrie van Geene © Brothers CMM

Jarenlang was hij bestuurslid van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. In 2005 verhuisde frater Harrie naar de fratercommuniteit in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen en werd daar communiteitsoverste. Hij was zeer betrokken bij zijn medebroeders in de communiteit en gaf graag leiding aan het religieus gemeenschapsleven.

In 2019 droeg hij zijn taak als communiteitsoverste over, maar zijn betrokkenheid bleef.

Frater Harrie overleed na een kort ziekbed in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. Op zaterdag 25 april nemen we in een liturgische viering afscheid van hem en zal hij worden begraven te midden van zijn overleden medebroeders op het Landgoed Steenwijk te Vught. Helaas zal dit vanwege de huidige situatie in besloten kring moeten plaatsvinden.