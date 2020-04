Coronabrief van gemeenteraad Loon op Zand aan inwoners: sterkte, dank en steun

‘Keep your head up’: 013 plakt posters met opbeurende songtek­sten

9:33 TILBURG - Het zijn opbeurende liedteksten: ‘We'll walk this road together’ van Eminem en 'We zullen doorgaan (tot we samen zijn)’ van Ramses Shaffy. Deze teksten zijn te lezen op posters in Tilburg. Het is een initiatief van poppodium 013.