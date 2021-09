Coronacheck bij sportverenigingen: ‘het is te zot voor woorden’

Het is druk bij voetbalclub RKSV Sarto. Op zaterdagen zijn er doorgaans 35 wedstrijden, wat betekent dat er zo’n acht á negenhonderd jonge voetballers rondlopen. ,,Dat is nog zonder ouders”, vertelt toezichthouder Johan van Bladel. Iedereen vanaf dertien jaar oud moet per volgend weekend gevaccineerd of getest zijn om de sportkantine in te mogen, maar dat betekent in veel gevallen dat er een tweedeling in het team zal ontstaan. ,,Dan mogen ze wel samen voetballen, douchen en omkleden, maar niet samen in de kantine zitten!”, vult collega Ton Jager aan.