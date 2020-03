Coronaklachten? In Goirle mag je door de huisartsenstraat

GOIRLE - Op het parkeerterrein bij voetbalvereniging VOAB is gestart met de bouw van een huisartsenstraat. Voor deze tijdelijke medische voorziening worden een overkapping en drie cabines geplaatst. De naam is Ingang C.

Ingang C gaat vrijdag open. Vanaf dat moment worden patiënten van huisartsen in Goirle met coronaklachten hier naartoe gestuurd. Met één centrale locatie wordt het risico van het besmetten van meerdere huisartspraktijken in Goirle beperkt, zo is de verwachting.

Bijrijder

Door de huisartsen uit Goirle is een werkwijze bedacht waarbij de patiënt als bijrijder door een laan rijdt. ,,Mensen zitten in de auto en rijden door de overdekte laan naar de cabine met doktersassistente", zegt een woordvoerster van de gemeente Goirle. ,,Daarna gaan ze naar de cabine met de huisarts. Die kan adviseren en temperatuur meten mocht dat nodig zijn. De derde cabine is een spreekkamer.” De huisarts kan beslissen om een ambulance te bellen. Ook zijn er bedden waar patiënten rusten in afwachting van de ziekenwagen.

Minimaal contact

Deze werkwijze moet ertoe leiden dat er minimaal contact tussen de patiënt en arts is. Ingang C is alleen te bezoeken op afspraak. Het maken van die afspraken gaat via de normale weg bij de huisarts.

De gemeente Goirle kiest bewust voor een overkapping met cabines. De vermoedelijk besmette patiënten zijn dan zoveel mogelijk buiten. Het risico op besmetting van medepatiënten en artsen is daar mee zo klein mogelijk. Binnen kan het virus blijven hangen, buiten niet.

Piek in besmettingen

Op korte termijn verwachten de artsen een piek in het aantal corona-besmettingen. Vandaar deze maatregel. Het gebouw blijft een maand staan, mogelijk langer mocht dat nodig zijn.