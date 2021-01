Coronakraker van Tilburgse bodem: 'Da mag dus nie'

Weet u nog dat we vorig jaar een coronalied genaamd ‘Zon’ kregen? De Tilburgse tegenhanger is wél te pruimen.



En realistischer. 'Zaterdagavond en ik kan nergens heen, ben in mijn huis nooit een tel alleen. Mijn chick werkt thuis, ik ben een blok aan haar been.’ En verderop: 'Met vijftigduizend man op Lowlands? Da mag dus nie.’



Afijn, een liedje lezen is niet hetzelfde als het horen en zien. Al verontschuldigt Elmer Postma van Royal Beat zich alvast voor de beelden bij de clip. Want bij elkaar komen om iets op te nemen: da mag dus (eveneens) nie. ,,Het is amateuristischer dan we zouden willen."