Coronapas in de horeca: Tilburg gaat ‘handhaven met charme’

Zorgen bij Heemkunde­kring over plan bij De Roos: ‘bouw niet zonder visie’

15 september HILVARENBEEK - De Heemkundekring in Hilvarenbeek maakt zich zorgen over het plan om een woning te bouwen in de tuin van de brouwerijwoning aan de Vrijthof. In een brief geeft het bestuur aan dat de gemeenteraad een visie voor het hele gebied moet formuleren. ,,En daarin moet zij niet volgend, maar eindelijk eens een keer sturend zijn.”