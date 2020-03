Coronaspuger Tilburg krijgt vier weken cel: ‘Ik spuugde op de grond!’

Tilburg akelig leeg in coronatijd

29 maart TILBURG -Het contrast met de buitenwereld kan haast niet groter zijn dan bij de AH op het Korvelplein. Niet dat het er per se drukker is dan op een andere zaterdag- of zondagmiddag, maar in het tamelijk tamme landschap van het straatleven, doet het gekrioel van boodschappenwagentjes ineens aan als een overvolle winkelstraat in, pakweg, Tokio. Dit wordt mede veroorzaakt door de nieuwe maatregelen. Wat tot voor kort zowel in- als uitgang mocht zijn, is nu opgesplitst: ingang aan de zijkant, uitgang aan de voorkant.