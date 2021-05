Coronasteun voor buurthuis Pannehoef: ‘verenigingen mogen niet omvallen’

Loon op Zand 's nachts op pad in strijd tegen de jeukrups

7 mei KAATSHEUVEL - Naast het gebruik van het biologische bestrijdingsmiddel Xentari zet de gemeente Loon op Zand voortaan ook bodemaaltjes in in strijd tegen de eikenprocessierups. Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf die de aaltjes in bomen spuiten, moeten daarvoor wel ‘s nachts op pad. ,,Aaltjes leven maar een paar uur en kunnen niet tegen UV-licht.”