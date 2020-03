Coronavirus is in Tilburg aangetroffen onder ziekenhuispersoneel van ETZ

Automobi­list gaat er vandoor na aanrijding met scooterrij­der op Ring­baan-Oost in Tilburg

8 maart TILBURG - Een scooterrijder raakte zondagmiddag rond 14.45 uur gewond in Tilburg nadat hij werd aangereden door een auto op de kruising Ringbaan-Oost/Van Goorstraat. De bestuurder van de auto stapte uit en zag dat de man gewond was. Hij liet die vervolgens echter aan zijn lot over en verliet de plaats van het ongeval.