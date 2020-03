Coronavirus nu ook in Oisterwijk aangetroffen

Optredens Tilburgs DJ-duo Bassjac­kers op Tomorrow­land Winter en Miami Ultra Music Festival afgelast om coronavi­rus

18:30 TILBURG - Muziekfestivals Tomorrowland Winter in het Franse skioord Alpe d’Huez en Ultra Music Festival in Miami zijn beiden afgelast, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat maakten de organisaties donderdag onafhankelijk van elkaar bekend. Het Tilburgse dj-duo Bassjackers zou op alle twee de festivals optreden: ,,We begrijpen de beslissing, maar het is flink balen. We hebben hier lang naar toegewerkt.”