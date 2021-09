Corry is vrijwilliger van het eerste uur bij het Alzheimer Café: ‘Dit stukje is Alzheimer, de rest is gewoon Rien’

Het interview in de prachtig onderhouden tuin zit erop en Corry Brekelmans (79) loopt mee naar de voordeur. Ze stopt en houdt haar duim en wijsvinger twee centimeter uit elkaar: ,,In een volle zaal heb ik tijdens een lezing eens gezegd: dit stukje is Alzheimer, de rest is gewoon Rien. Ik kreeg applaus. Maar zó is het toch!”