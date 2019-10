Corry Konings dolblij met NL Helden Oeuvreprijs: ‘Maar dit is niet de kers op de taart’

Tilburger vrijgespro­ken van verkrach­ten ex

13:29 BREDA/TILBURG - Tilburger Bas T. is dinsdag vrijgesproken van het verkrachten van zijn ex. Er is te weinig bewijs om hem te veroordelen. Zijn ex had aangegeven dat ze was verkracht, bedreigd en mishandeld. Voor die laatste feiten is T. wel veroordeeld.