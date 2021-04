Creatief feestje in een garagebox tijdens de avondklokuren, ‘We zien wel wat de nacht ons brengt’

TILBURG - Zolang de avondklok nog van kracht is, sluiten drie Tilburgers zich één nacht per week op om samen tot creatieve uitingen te komen. ,,We zien wel wat deze uren ons brengen.”

Het is donker en stil, vrijdagavond laat op het binnenplaatsje met loodsen achter de Diepenstraat in Tilburgse wijk Sint Anna. Maar niet overal blijkt het in de directe omgeving verlaten. Vanuit een garagebox in de hoek van het terrein komt een mengeling van muziek en stemmen. Binnen zijn Janne Hendriks (26) en Kenny Jacobs (29) van StudioJaHe en fotograaf Kim Pattiruhu (38) aan het werk, verenigd als de Nachtmakers.

Gedurende de uren dat de avondklok van kracht is, sluit het drietal zich op in de garagebox. Hendriks en Jacobs huren de garagebox al een tijdje om gezamenlijk tot kunstzinnige producten te komen. Een creatief feestje, tussen 22.00 uur en 04.30 uur. Afgelopen vrijdag voor de derde keer.

De nachtwerkers aan het werk in een garagebox tijdens hun creatieve uren tijdens de avondklok

,,Waar je normaal gesproken op een gegeven moment stopt met werken, gaan we nu door. We kunnen toch niet weg. Anders zouden we op vrijdagavond de stad in gaan. Nu zorgen we dat we genoeg materiaal hebben en zien we maar wat de nacht brengt”, zegt Jacobs terwijl hij bezig is met het snijden van houten lepels van essen- en kersenhout. Vervolgens polijst hij wat met riviersteen met als resultaat een glad oppervlak. ,,Een coronahobby van mij, volgens oud Zweeds techniek. We hebben net ook al een lijn met houten vlaggetjes gemaakt met materiaal van een oude kledingkast.”

Experimenteren

De verschillende expertises van de kunstenaars zorgt voor kruisbestuiving. Op houten ovaaltjes en ronde schijfjes, die Hendriks heeft gemaakt, plakt Pattiruhu medium foto’s. Ze laat het drogen en schraapt daarna het papier er af waardoor de inkt als afdruk overblijft. Zo worden onderzetters gemaakt en houten sieraden in een metalen element. En er wordt geëxperimenteerd.

De Nachtmakers experimenteren in hun garagebox in Tilburg. vlnr Kim Pattiruhu, Janne Hendriks en Kenny Jacobs

,,Soms moet je bizarre dingen maken om te zien of het voor de sier is of een functioneel iets kan zijn”, zegt de fotografe. Zo zijn er van de rugharen van Francis Bacon en het huisvarken van Pattiruhu, inmiddels wereldberoemd in Tilburg en omstreken, werktuigen gemaakt die dienen als kwast of kriebelborstel.

Middagdutje

Tijdens de eerste editie was er nog geen sprake van een voorbereiding. Afgelopen weekend was dat wel zo. ,,Nu hebben we een middagdutje gedaan en samen pasta gegeten”, zegt Pattiruhu. ,,En we hebben een airfryer meegenomen om hapjes te kunnen maken. Als we een inkakker hebben zetten we de muziek wat harder en doen we een dansje”, zegt Hendriks. En er is nog een geheim wapen: de lamp die daglicht geeft. Hendriks: ,,Daar kunnen we echt beter op door.”

Zolang de maatregel nog van kracht is blijft het drietal de nachtelijke sessies houden. Al denken ze dat er ook na de avondklok toekomst is voor de Nachtmakers. ,,Door jezelf een soort van gedwongen op te sluiten ontstaat er vanzelf iets”, zegt Pattiruhu.