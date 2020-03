Creatieve ondernemers geven draai aan barre corona-tijden: ‘De situatie is ruk, maar ik denk liever in mogelijkheden’

Joris van Corven van De Visserij en De Burgerij heeft ook eigenlijk alleen maar een flinke krachtterm voor de situatie.



,,Vanaf maandag kwamen er geen reserveringen meer binnen, daarna begon het afbellen.” Normaal komen de mensen naar zijn oesterbar voor de deur van de zaak aan de Noordstraat, inmiddels staat de oesterbar achter in zijn wagen. ,,Dan kan ik bij de mensen langs.”



De ingrepen zijn doekjes voor het bloeden. Vandaag zijn er een stuk of twaalf plateaus besteld, zegt Van Corven. Dat is niet veel. ,,Maar op dit moment is alles bonus.”



En nee, zo gaat - om terug te komen bij Gastrobar Rix - de ondernemer het geen maanden uitzingen. Spijkers: ,,Ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten. Ondernemen is omgaan met situaties. Al is dit uitzonderlijk.” Hij kijkt vooruit. ,,Hopelijk pakken we over een paar weken het normale leven weer op.”