Creatievelingen van de Galjoenstraat worden dakloos: ‘Dit soort plekken zijn in Tilburg enorm schaars’

Vergunning megastal Diessen in orde, zegt Raad van State

13:27 DEN HAAG/DIESSEN - Ook de gewijzigde vergunning voor de bouw van een mega-varkenshouderij aan de Van de Veldenweg in Diessen is in orde. Dat heeft de Raad van State bepaald. Dat wil nog niet zeggen dat de jarenlange juridische strijd ten einde is, want er zijn nog meer conflicten tussen de twee buren waar procedures over lopen.