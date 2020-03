Crematorium Tilburg: vanaf zaterdag geen uitvaarten boven de 100 bezoekers

Besluit valt Tilburgse moskee zwaar: vrijdagge­bed opgeschort

19:24 TILBURG - Een tiental Marokkaanse moskeeën in Brabant en Zeeland schort voor de rest van deze maand het vrijdaggebed op. ,,Dit doen we met pijn in het hart, want het dit het gaat om verplicht gebed en dit is nooit eerder voorgekomen", zegt Abdelkader Barkane van moskee de El-Feth in Tilburg.