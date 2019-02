Crisisdienst had geen plaats voor Kaatsheuvelse verdachte van moord op eigen moeder

UPDATETILBURG - De crisisdienst van de GGz Breburg had dinsdag geen plaats voor de opname van de 28-jarige man uit Kaatsheuvel die ervan wordt verdacht dat hij een dag later zijn 64-moeder heeft omgebracht. Dat bevestigt Ivo Vugts van zorginstelling Amarant, waar de verdachte onder behandeling was voor zijn psychiatrische problemen. Volgens zijn advocaat Peter Schouten zou de man dinsdag zelf om hulp hebben gevraagd bij Amarant, maar werd hij niet geholpen. Het Openbaar Ministerie laat vrijdag weten dat de verdachte twee weken lange vast blijft zitten.

Vugts laat weten dat de hulpvraag zowel van de man zelf kwam als van mensen uit zijn omgeving, maar wil uit privacyoverwegingen niet teveel kwijt over de problematiek van de man. ,,In algemene zin krijgen wij regelmatig het verzoek om plaatsing, maar onze bedden zijn structureel allemaal bezet. Wij moeten dan dus beoordelen of er sprake is van een crisissituatie en of er toch een acute opname nodig is. Als dat het geval is gaan we een oplossing proberen te vinden.”

Geen gevaarscriterium

Volgens Vugts wordt eerst gekeken of er binnen Amarant iemand van een crisisplek afgehaald kan worden. Dat was dinsdag niet het geval. Daarom zocht de zorginstelling contact met de crisisdienst van de GGz Breburg in Tilburg en Breda maar daar waren geen bedden meer vrij. Ook op de psychiatrische afdeling van ziekenhuizen in de regio kon hij niet terecht. Als de behandelaars beoordelen dat er sprake is van een gevaarscriterium, zou er ook nog gekozen kunnen worden voor een inbewaringstelling. Die keuze werd dinsdag niet gemaakt.

Of de verdachte was opgenomen als er wél een bed beschikbaar was geweest, is volgens Vugts ook niet zeker. ,,Dat moet gebeuren met volledige instemming van de cliënt, maar je ziet wel eens dat die terugdeinzen voor bepaalde regels of medicatie.”

Eerder al liet advocaat Peter Schouten aan het Brabants Dagblad weten dat zijn cliënt kort voor het familiedrama had aangegeven dat hij hulp nodig had. ,,Daar is hij heel duidelijk in geweest. Of dat goed is opgepakt weet ik niet. Maar ik ga om een diepgaand onderzoek vragen”, aldus Schouten.