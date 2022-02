Crisisopvang Sterk Huis bomvol na lockdown: 'Barstjes in relaties werden grote scheuren’

Door de lockdown zaten mensen veel meer ‘binnen’ terwijl er geen uitlaatklep was. In relaties of huwelijken waar al stress en spanningen waren, leidde dat in veel gevallen tot hoog oplopende conflicten. Het is een optelsom stellen deskundigen Ilona Brekelmans en Judith Martens namens Sterk Huis, dat opvang en behandeling biedt voor mensen in onveilige thuissituaties. ,,Barstjes werden grote scheuren.”