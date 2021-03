Crossers het haasje op Gorp en Roovert, weer vier illegale motorrijders gepakt

Kabangu sluit inktzwarte periode af en is nu écht terug bij Willem II

15:12 Dat Willem II donderdagmiddag in een oefenduel dankzij een late treffer met 1-0 won van Feyenoord, is meer dan ooit bijzaak. Acht maanden nadat het coronavirus hem op het randje van de dood had laten balanceren, maakte Elton Kabangu (23) namelijk zijn rentree in het shirt van de Tricolores.