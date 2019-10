Culinaire prijzenregen begint weer: dit zijn de vier beste restaurants van Tilburg volgens de Lekker 500

De vier kregen allemaal een eigen rapport van de jury. Volgens de recensenten ‘kenmerkt de Franse kookstijl van chef-kok Angelo Autiero (Hofstede) zich door de gevarieerde gerechten met Aziatische accenten’. De prijs-kwaliteit wordt als uitstekend beoordeeld. Bij Monarh vallen de woorden ‘voortreffelijk’ en ‘spectaculair’. Met name de drie amuses - waarvan eentje met brosse witte chocolade met truffel - vallen op.



Over Auberge: ‘Zoveel bereidingen van asperges en doperwten zagen we niet eerder op één bord, een plaatje om te zien en heerlijk van smaak’. Kok Verhoeven blinkt uit in de variatie aan visgerechten (‘al is er niet veel aandacht voor de vegetarische keuken’) en krijgt als afsluiter een ‘fijn dit alles!’ mee.