Cultureel Café Tilburg stopt er na 12 jaar mee: ‘Verjonging blijft uit’

TILBURG - Na 12 jaar komt er een einde aan de maandelijkse culturele talkshow Cultureel Café in Tilburg. ‘De gemiddelde leeftijd van de redactie stijgt en pogingen tot verjonging leveren tot nu toe weinig op’, schrijft de redactie in een persbericht.

Dat Cultureel Café stopt, betekent volgens Ruud Erich van de redactie geenszins dat er geen behoefte zou zijn aan het evenement. ,,De bijeenkomsten zijn drukbezocht, het zit altijd vol. Cultureel Café is een unieke ontmoetingsplek voor cultuurmakers en cultuurliefhebbers. We krijgen veel positieve reacties.”

IJkpunt

Het doel was aanvankelijk de 12,5 jaar vol te maken. ,,Dat was een mooi ijkpunt", meent Erich. Dat het toch niet zo ver kwam, heeft vooral te maken met de personele bezetting. Van de twee presentatoren gaf Jan Zobel aan in januari te stoppen. Nol van Trier worstelt met zijn gezondheid. Erich ;,,Tel daarbij op dat ook een paar redactieleden stoppen. Dat was voor ons reden de knoop door te hakken.”

Wat volgens Erich ook niet meehelpt is het gebrek aan subsidie. ,,Daar komen we volgens de gemeente niet voor in aanmerking. We hadden echt geen duizenden euro's nodig, maar een beetje financiële ruimte maakt het wel makkelijker.” Cultureel Café werd volgens hem wel goed ondersteund door de accommodaties: eerst Zaal 16, later De Nieuwe Vorst en de laatste jaren Cinecitta.

Laatste editie

De laatste editie op 25 november in Cinecitta wordt volgens Erich een speciale. De oud-presentatoren Frank van Pamelen, Toine van Corven en Esther Porcelijn hebben alvast hun medewerking toegezegd. Hoe het programma er precies uit komt te zien, wordt later bekendgemaakt. Cultureel Café is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk.