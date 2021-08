Cultuur piratenmuziek is nu immaterieel erfgoed, ‘Liefst zou ik weer een zendmast in de tuin zetten’

Hij mag dan alweer wat jaren in Spijkenisse wonen, nog altijd geldt Perry Witteveen als een van de bekendste stemmen van de Tilburgse piratenstations. Jarenlang was in de ether te horen via CLOS FM en tot voor kort via internetradio Tilburg Express. Momenteel zoekt hij een nieuw Tilburgs station waarop hij zijn bekende show Herrie van Perry mag uitzenden, maar dat komt vast goed, zegt hij. ,,Stations zijn er genoeg en overal zoeken ze dj's.”