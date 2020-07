Cultuurcommissie: ‘B en W Goirle nemen ons niet serieus’

Forse bezuinigingen

Goirle gaat flink bezuinigen, ook op cultuur. Volgens voorzitter Rob van Amelsfoort is de adviescommissie die wordt bemand door burgers bij de discussie over de bezuinigingen niet om raad gevraagd. Bovendien gaat de subsidie voor zijn commissie terug van 55.000 euro naar 5.000 euro. De bedragen kloppen volgens Van Amelsfoort niet: de raad en burgers zijn fout geïnformeerd door B. en W.

De werkelijke kosten voor de commissie bedragen 11.700 euro, zo berekent Van Amelsfoort. Bij de 55.000 euro zouden ook kosten voor een ambtenaar die inmiddels is vertrokken zijn opgeteld. De leden zijn bovendien verbolgen over het feit dat Goirle nog steeds geen cultuurnota heeft. De commissie dringt daar al jaren op aan.

Oorverdovende stilte

In februari sprak de commissie met wethouder Johan Swaans (cultuur, VVD) over de rol van de commissie en de in hun ogen foute berekening, zo staat te lezen in de brief. Er is nog geen reactie: ‘Een oorverdovende stilte van de wethouder Cultuur én het college.’